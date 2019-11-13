'Cumhur İttifakı'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Samimi bir havada gerçekleşen programda, Birlik Başkanı Rasim Kaplan ve MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak'ın ardından konuşan Başkan Ersan Aksu, "Samsun'da arıcılık faaliyetlerinin çok daha iyi duruma gelmesi konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili sizlerin de düşüncelerini alarak, sektörün daha da canlanması konusunda gerekli adımları hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Cumhur İttifakı'nın Samsun İl Başkanları; AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, gündeme dair değerlendirmelerin ardından ittifakla ilgili şunları söylediler:

"Cumhur İttifakımız; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliklerinde; ülkemizin âli menfaatlerini, milli birlik ve beraberliğimizi esas alan bir anlayışı ifade etmektedir. Beka dediğimiz bu süreçte esas olan, kişiler ve olaylar değil Milletimizin âli menfaatleri doğrultusunda yol aldığımız Cumhur İttifakı'dır. İttifakın temelleri, Milli Mücadele'nin başlangıç şehri olan Samsun'da çok daha sağlamdır. Cumhur İttifakı çıkara, al-ver sürecine dayalı bir ittifak olmadığı gibi masa başında kurulan bir ittifak da değildir. Bu bağlamda Samsun'da Cumhur İttifakı'na zarar verecek söylem, eylem ve polemiğe, kötü niyetli yaklaşımlara ittifakın tarafları olarak izin vermeyiz. Cumhur İttifakı'nın tarihi görev ve sorumluluklarını omuzlarımızda hissederken, ülke için adına beka dediğimiz bu süreçte anlık olaylar ve durumların hiçbir önemi olmadığı gibi ittifaka zarar vermesine de izin vermeyiz ve vermeyeceğiz.”