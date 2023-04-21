Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mayıs'ta Samsun'a geliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'ta "Büyük Samsun Mitingi" için Samsun'a geleceğini söyleyerek, "Tüm teşkilat mensuplarımız çalışmalarına şimdiden başlasınlar" dedi.

Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, Samsun'da partisinin bayramlaşma programına katıldı. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar ile bayramlaşan Bakan Muş, ardından açıklamalarda bulundu. Miting için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a geleceğini belirten Muş, "Samsun güzel bir şehirdir. Daha da güzel olacak. Üretken bir şehirdir. Bu şehri üretimin ve ticaretin merkezi yapacağız. Dolayısıyla o gün gelene kadar bütün teşkilatımız hep beraber çalışacağız. 4 Mayıs'ta 'Büyük Samsun Mitingi' yapılacak. Dolayısıyla tüm teşkilat mensuplarımız çalışmalarına şimdiden başlasınlar. Önümüzdeki hafta çalışmalarımızı toplantılarla daha sistematik hale getireceğiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızdan küskünlükleri, kırgınlıkları sonlandırmalarını istiyorum"

Salonda bulunanların bayramını kutlayan Muş, "Allah nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin, daha güçlü bir Türkiye içinde bizi nice güzel günlere, nice bayramlara, nice milli günlere kavuşturmasını temenni ediyorum. Küskünlüklerin sona erdiği, kırgınlıkların bittiği, varsa anlaşamadığımız konular, onların sonlandırılmasına vesile olacak bir gündür. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın bu bayram vesilesi ile arkadaşlarıyla, dostlarıyla küskünlüklerini, kırgınlıklarını sonlandırmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"En heyecan duyduğum seçim önümüzdeki seçimdir"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "14 Mayıs akşamını heyecanla bekliyorum. Güzel bir Ramazan bayramlaşmasında bir daha dikkatlerimizi 14 Mayıs'a çekiyoruz. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Her şey bir çabaya, bir emeğe, bir gayrete muhtaçtır. Allah'ın izniyle gayret ve samimiyet bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Tekrardan Ramazan Bayramı'nızı kutluyor, mübarek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Konuşmaların ardından program bayramlaşma ile son buldu.