Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz, bay bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz”

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı gerçekleri vatandaşlardan gizlediğini belirterek "Biz, bay bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz” dedi.

Karadeniz'deki miting programını Samsun'da noktalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da 14 Mayıs seçimlerinin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiriler yöneltti, Samsun'da yapılan yatırımlardan bahsetti.

“Biz, bay bay Kemal'in kimlerle ne iş çevirdiğini biliyoruz”

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı gerçekleri vatandaşlardan gizlediğini ifade den Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Londra'daki tefecilerden ayarladım dediği 300 milyar doların olmadığını bizzat kendi ittifak ortağı ikrar etti. Bir ara depremzede kardeşlerimizin acısını istismar etmeyi denedi. Sonra depremi de deprem bölgesinin yolunu da unuttu. Her gün konuşuyor. Olur olmaz her konuda yorum yapıyor. Ama bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Açıkla dedik. Meclis'te kapalı kapılar ardında ne yaptın, ne konuştun, ne görüştün söyle. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide sekiz saat kimlerle ne konuştuğunu söylemiyor. İHA'dan, SİHA'dan, Akıncı'dan, Anka'dan TCG Anadolu gemisinden, milli muharip uçağımız Kaan'dan niçin rahatsız olduğunu açıklamıyor. Güya teknoloji görmek için uzağa giderken, niçin Gemlik'e gidip Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini söylemiyor. LGBT'ye niçin arka çıktığını, kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğunu söylemiyor. Muhatabı, dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu söylemiyor. Varsın bay bay Kemal konuşmasın. Biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, bebek katillerine ne sözler verdiğini Batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz. Güya ülkeye baharı getirecek, derme çatma, masa ve adayı işte bu. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. Kendi sorunlarını çözemiyorlar. Çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar” diye konuştu.

"Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum arasındaki projeyi, yatırım programına aldık"

Hükümet tarafından Samsun'a yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bay bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın biz bugüne kadar sadece eser ve icraat siyaseti yaptık. Sizlere hizmet sevdamızdan asla geri adım atmadık, çok çalıştık. Çok mücadele ettik. Çok çaba harcadık. Şehirlerimizin ne noksanı, sıkıntısı varsa biz çözüme kavuşturduk. Yılların altyapı, üstyapı eksikliklerini hamdolsun biz giderdik. Bu anlayışla Samsun'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 92 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Yatak sayısı 900 olan şehir hastanemizi bu yıl tamamlıyoruz. TOKİ eliyle Samsun'da 10 bin 604 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evimle 4450 yeni konut, ilk iş yerimle iş yeri inşa ediyor. İlk arsamın da altyapısı hazır. 5 bin arsa veriyoruz. Millet bahçelerimizden üçünü hizmete aldık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada, Ladik-Taşova yolunu, Çarşamba-Taşova yolu ile Toptepe güzergahındaki eksikleri bu yıl tamamlıyoruz. Samsun-Bafra yolu, Samsun Çevre Yolu ve Terme-Ünye-Fatsa yolundaki onarımları seneye bitiriyoruz. Hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum arasındaki projeyi, yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü, Doluca Barajlarının yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Samsun'da 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden ve sulama tesisimizle 221 bin dekar tarım arazisini daha sulayacağız. Samsunlu çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide Yakakent Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Ayrıca mevcut iki organize sanayi bölgemizi de genişletiyoruz. Samsun'da 1,5 milyar dolar ihracat oluşturacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşu tamamlandı. Yeni organize sanayi bölgesi için ilave yer tahsisini de gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlarımız şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun. Enerjide 348 bin doğalgaz abonesi olan Samsun ve 15 ilçesini doğal gaza kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte Salıpazarı'na da doğal gaz getiriyoruz. Allah ömür, milletimiz de yetki verdikçe sizin için çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Tüm bu yatırımların devamı noktasında 14 Mayıs çok önemli. Önümüzde sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra sandıklardayız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok mühim bir karar vereceğiz.”