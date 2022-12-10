Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İthal danışmanlarla yürümedik biz yollarda”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından yabancı danışman ile çalışmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, “İthal danışmanlarla yürümedik biz yollarda, siz varsınız yeter. Gözümüzde kalbimiz de milletimize bakıyor” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Recep Tayyip Erdoğan, “Yarım asrı bulan siyasi hayatımızı hep milletin içinde ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde sadece halkı ile yürüdü. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, siz varsınız yeter. Gözümüzde kalbimiz de milletimize bakıyor. Türkiye bölgede ve dünyada sözü dikkatle dinlenilen bir ülke haline geldi. Tahıl koridorunu biz açtık. Oradan dünyaya tahıl dağıtıyoruz. Biz dünyayla beraberiz, ithal ürünlerle değil” diye konuştu.

“İthal danışmanlarla yürümedik biz yollarda”

Erdoğan, yurt dışından yabancı danışman ile çalışmaya başlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, “Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Biz buyuz. Bunlar ancak sandalla gezerler, bunlar ancak sandalla gezmeyi bırak, Avrasya nedir bilmezler. Bunları yapan biz. YSS'yi yaptık, ne dediler, niye yaptınız. Bizim işimiz bu. Arzu etmiyorsanız siz yaya geçin dedik. Osmangazi Köprüsü'nü yapan kim, İstanbul'u İzmir'e bağladık. 7,5 saatte gidiliyordu, şimdi 3 saatte gidiliyor. 3-3,5 saatte İstanbul-İzmir gidebiliyorsun” şeklinde konuştu.

“Allah göstermeye bunların eline bu ülke kalırsa biz çamurdan, bataklıktan geçemeyiz”

Ülkenin muhalefetin yönetimine geçmesi ile Türkiye'nin çamur ve bataklıktan geçilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Samsun-Asarcık Yolumuz nasıl? Güzel değil mi? Bay Kemal'de izlemiş midir? Görmesi lazım. Samsun'a da bu yakışır. Dolayısıyla çok çalışacağız. Çünkü Allah göstermeye bunların eline bu ülke kalırsa biz çamurdan, bataklıktan geçemeyiz. Daha güzelleri de gelecek inşallah.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'daki miting ve toplu açılış törenine ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğan mitingin sonunda boynundaki Samsunspor atkısını Nurcan Kılıç isimli kadına hediye etti.