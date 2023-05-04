Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da 120 bin kişiye hitap ettiğini açıklayarak, “Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun, Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran 10 binlere hitap etti. İHA tarafından yüksekten çekilen fotoğrafta Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra çevresindeki yolların Atatürk Bulvarı'na kadar hıncahınç dolduğu görüldü.

Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın 120 bin kişi olduğunu açıkladı. Erdoğan, “Rengimiz hepimizin rengi diyerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'u tebrik ediyorum. Ülkemizin tüm liglerinde centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Samsun sadece rahmetli Yaşar Doğu gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların yeri değildir. Milli Mücadele'ye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Sokaklara söyleyen 10 binler bize bunu anlatıyor. Burada şu an caddeler 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor. Gençlerimiz vizyonumuza sahip çıkıyor. 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün İskelesi'nde karşılayan Samsun budur. İşte İstiklal Harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. En son 6 ay önce sizlerin misafiri olduğumuzda 244 ayrı projenin resmi açılışını yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. 81 vilayetimiz için çalışmayı koşturmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam ne koltuk gibi bir derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. En büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini bizimle gerçekleştirdik” diye konuştu.