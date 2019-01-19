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Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun adaylarını açıkladı.


Erdoğan Vezirköprü Belediye Başkan adayını tanıtırken, “Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası Kenevir ekim merkezi olacak. Endüstrisini burada kuracağız. Tekstilini de burada yapacağız” dedi.


İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:


19 Mayıs: Osman Topaloğlu


Atakum: Zihni Şahin


Ayvacık: Halil Kalaycı


Bafra: Hamit Kılıç


Canik: İbrahim Sandıkçı


Çarşamba: Halit Doğan


Havza: Sebahattin Özdemir


İlkadım: Erdoğan Tok


Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu


Ladik: Nurhan Yapıcı Özel


Salıpazarı: Halil Akgül


Tekkeköy: Hasan Togar


Terme: Ali Kılıç


Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis


Yakakent: Hüseyin Kıyma


Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı-MHP adayı)


Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı-MHP adayı)


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir

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