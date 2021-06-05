Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Kuş Cenneti tanıtımına canlı bağlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 ile uzaktan bağlanarak çevre ve doğa yatırımlarının açılışı ile tanıtımını gerçekleştirdi. Samsun'da da Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti tanıtım programına da çevrimiçi olarak katılan Erdoğan, manda yetiştiriciliğinin önemine değindi.

Programda konuşan Recep Tayyip Erdoğan Samsun ile alakalı olarak, “İstanbul'dan selamlar ve sevgiler. Doğrusu ben burada yılkı atlarının olduğunu bilmiyordum. Manda noktasında o tamam. Ama manda konusunda da mandayı acaba iyi değerlendiriyorlar mı? Onun üzerinde durmamız lazım. Yetiştiriyorlar mı onun üzerinde de durmak lazım. Biliyorsunuz mandada ciddi manada bir eksilme var. Gerek mandanın sütünde gerek etinde istifade ederse, süt ve süt ürünlerinde mandanın çok çok büyük faydaları var. Bunu tarım ve hayvancılıkla birlikte bir çalışma yapmanızda da büyük faydalar olacağına inanıyorum” dedi.

“Doğal makasınız da mı yok?”

Daha sonra kurdele kesmek için çocuklara makas verilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan esprili bir dille, “Burada da mı makas yok. Siz doğal makas bulamıyor musunuz (gülerek). Doğal makasınız da mı yok? Ben de doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Öğrensinler diye. Zülkif Valim, bu doğal makastır. Ay-yıldız var. Bu doğal ve maharetleri de çoktur ha. Yavrularımıza makaslarını ihmal etme. Şu anda hep birlikte makas da yok ama kurdeleyi kesmiş gibi kabul ediyoruz. Ya Allah Bismillah” diye konuştu.

"Kuş Cenneti Türkiye'deki 486 kuş türünden 359'una ev sahipliği yapıyor”

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, deltanın 19 Mayıs, Alaçam ve Bafra ilçeleri sınırları içerisinde kalan 43 bin hektarlık alanı ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sulak alanı, barındırdığı canlı sistemi açısından da Türkiye'nin en zengin ve geniş sulak alanlarından birisi olduğunu belirterek, “Türkiye'de bugüne kadar 486 kuş türü tespit edilmiş olup Kızılırmak Deltası bu 486 kuş türünden 359'una ev sahipliği yapıyor. Deltada bulunan Galeriç Ormanı, Türkiye'nin bulunduğu ılıman iklim kuşağındaki nadir subasar ormanlarından birisidir ve ülkemizin de en büyük ikinci büyük subasar ormanı olma niteliğine sahiptir. Delta Türkiye'nin 122 önemli bitki alanlarından birisi olarak kabul edilmiştir. Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde emin adımlarla UNESCO yolculuğuna devam ediyor. Özellikle kuş varlığı açısından Avrupa'nın önemli sulak alanlarından olan Romanya'daki Danube Deltası, Bulgaristan'daki Srebarna Deltası, İspanya'daki Donana Deltası gibi birçok benzer alanla kıyaslandığında Kızılırmak Deltası daha fazla kuş çeşitliliğine ve buna bağlı doğal özelliklere sahiptir. Bu değeri dünya ölçeğine taşımak adına her türlü çalışmayı yapan Bakanlığımız nihai hedef olarak ülkemizin ilk UNESCO Doğal Miras alanı olarak Kızılırmak Deltası'nı ilan ettirmek şeklinde belirlemiştir. Ülkemiz açısından ilk ve tek UNESCO dünya doğal miras alanı olma yolunda ilerleyen Kızılırmak Deltası, gelecekteki benzer çalışmalar açısından da bir rehber niteliği taşıyor" şeklinde konuştu.

"Samsun'da yaklaşık 20 bin manda yetiştirilmektedir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Samsun'da yaklaşık 20 bin manda yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası civarındaki köylerde ise 10 bin civarında manda yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası'nda doğal yaşamın bulunduğu 25 kilometrelik alanı araç trafiğine kapattık. Deltadaki kuş varlığının korunması açısından av yasağının uygulanması ve uygulama alanın genişletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışmalar yürütüyoruz.”

Samsun'daki etkinliğe ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve protokol üyeleri katıldı.