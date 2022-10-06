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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SBB'ye ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne(SBB) ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi Projesi’ ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne(SBB) ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi Projesi' ödülü verildi.


AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen ‘Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı proje yarışmasında Samsun Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi Projesi' ile ödüle layık görüldü.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Ankara'da Millet Bahçesi'nde Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında ‘Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı proje yarışması düzenlendi. Yarışmada Samsun Büyükşehir Belediyesi, her yıl on binlerce genci kamp, gezi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklerle buluşturan ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi' isimli projesi ile ödüle layık görüldü.


SBB Başkanvekili Nihat Soğuk, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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