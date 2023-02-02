Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Samsun'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a geldi.

Hava yoluyla Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Samsun Valiliğini ziyaret etti. Oktay, valilik önünde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri tarafından törenle karşılandı. Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Oktay, burada anı defterini imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valiliğin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.