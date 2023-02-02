Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımız Samsun'a ayrı bir önem veriyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız Samsun'a ayrı bir önem veriyor. Desteklerimizle her zaman yanınızdayız” dedi.

AK Parti Teşkilat Buluşması programına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Demir tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, proje ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in sunumu sırasında sık sık notlar alarak, “Tebrik ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bunlar çok güzel ve önemli projeler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Samsun'a ayrı bir önem veriyor. Desteklerimizle her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Atakum İlçesi'nde yapımı devam eden Türkiye'nin en büyüklerinden birisi olacak kütüphane projesine de ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, projenin maketini ise dikkatle inceledi. Saathane Projesi'nin de çok önemli bir dönüşüm olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin ilk lityum pilli hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsler ile akıllı trafik güvenliği projesinin de örnek bir çalışma olduğuna vurgu yaptı. Başkan Demir, ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bir tablo hediye etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve protokol üyeleri eşlik etti.