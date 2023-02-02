Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Milletimiz 14 Mayıs'ta 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altılı masanın bir araya geldiği Millet İttifakı'nı eleştirerek “Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi, milletimiz de 14 Mayıs'ta 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak” dedi.

Bir dizi ziyaretler ve programlara katılmak için Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Fuat Oktay, önemli açıklamalarda bulunarak 6'lı masayı hedef aldı.

“TL'den 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs'ta, 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak”

6'lı masaya göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye'ye düşmanlık besleyen tarafların hayallerini icraat planı kılıfında pazarlamak nasıl bir cürettir? Biz MİLGEM, Abdülhamit Han sondaj gemisi dedikçe bunların gözü sandalda. Biz Türkiye'nin Otomobili, yerli batarya, yerli donanım dedikçe bunların aklı el arabasında. Şunu kapatacağız, bunu bitireceğiz, elde avuçta ne varsa sıfırlayacağız, vesayet dönemine geri döneceğiz diye bir vizyon olabilir mi? Bu mu milliyetçilik? Bu mu Atatürkçülük? Mücahitiz diyenler, stratejik derinlik diye gezenler geçmişinizden de mi utanmadınız imza atarken. 7/24 açık kütüphane yapacaklarmış; gel önce bir Millet Kütüphanesini gör, Rami Kütüphanesini gör. 24 saat açık. Üstelik ücretsiz çayı ve çorbasıyla. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomasi akademisi kuracaklarmış; şu anda Dışişleri Bakanlığımızın diplomasi akademisi de stratejik araştırmalar merkezi de mevcut. Bir de bu masada güya eski Dışişleri Bakanı var. Ama içimiz rahat; biliyoruz ki milletimiz görüyor, seziyor, anlıyor. Yerli ve milli siyaset bloğu Cumhur İttifakı'nın 81 milyonun kızıl elmasına, Türkiye Yüzyılına sağlam şekilde ilerlediğini görüyor. Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs'ta, 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak. Biz durmak yok yola devam demişiz, yürüyoruz. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan ruhu biz taşıyoruz! Yerelden kalkınmada; 81 ilimizde çağın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı yine biz yükselteceğiz. Milli geliri, büyüme oranları ve üretim gücüyle ekonomide güven ve istikrarı güçlendirecek olan da yine biziz. Uluslararası dengeler ne olursa olsun ilkeli ve vicdani duruşumuzu biz sürdüreceğiz. Yeşil dönüşümle çevre dostu yarınları biz inşa edeceğiz. Milletimizin işini, aşını, emeğini koruyan yüksek istihdam oranlarını yine biz yükseltecek, Türkiye Yüzyılı'nda da fark atacağız. Muhalefetin safsatalarına verilecek en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır. Seçime her gün sahada, milletimizle iç içe hazırlanacak, milli iradeye sandıkta sahip çıkacak ve milletimizin teveccühüyle yolumuza devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak her bir vatandaşımızın gönlünü kazanmak için gece-gündüz çalışacağız” diye konuştu.

“6+1'lik kaybedenler kulübü, ortak metinle Türkiye'yi çürütme taktiklerini açıkladılar”

Millet İttifakı'nın açıkladığı metin hakkında da görüşlerini ifade eden Fuat Oktay, “AK Parti iktidarlarında 20 yıldır asırlık sorunları çözmekle kalmadık, gelişmiş ülkelerin bile imrenerek baktığı ve örnek aldığı bir sıçrama zemini oluşturduk. 6+1'lik kaybedenler kulübü ise şimdi tüm bu kazanımları, başarıları, gelecek vizyonumuzu heba etmenin peşine düşmüş. Türkiye'yi emir alan hale getirmek istiyorlar, Samsun buna izin verir mi? Kendileri emir almaya alışmış olabilir. Milletimiz hiç kimseden emir almaz. Bunlar Türkiye enerji kaynağını, madenini çıkaramasın; namerde muhtaç olsun istiyorlar. Samsunlunun yüreği buna razı gelir mi? İşte bu hafta adına ortak politikalar metni dedikleri Türkiye'yi çürütme taktiklerini açıkladılar. Aferin Ali, Aferin Bay Kemal. Gerçi içeriden, bizden gelen aferin onlar için pek anlamlı olmaz. Onlar dışarıdan, Avrupa'dan aferin bekliyorlar ya. Bu Türkiye'yi aşağıya çekme projesiyle milletimizden değil ancak dışardan aferin alacaklarının farkındalar. Yazıklar olsun size. Bunlar, Türkiye'nin bugün herhangi bir yerden takdir bekleyen değil, takdir eden pozisyonunda olduğunu göremiyorlar. Tüm kazanımları sıfırlama sözü verirseniz, tabi size dışardan aferin çekerler. Bunların aradıkları Cumhurbaşkanı adayı da bu tıynette bir emir eri olsun istiyorlar zaten. Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür, meydan okuyuşundan da dünya lideri olarak öncü rolünden de nasiplerini alamamışlar. Bunların aferin beklediği ülkelerde İslam düşmanı şarlatanlar tarafından Kur'an-ı Kerim'e saldırılar yapılıyor. FETÖ'sü PKK'sı bunların manda beklediği yerlerde hala palazlanıyor. Biz de diyoruz ki İsveç madem bu elim olayların önüne geçemiyor, terör örgütleriyle de iç içe, NATO'da da yeri yok” şeklinde konuştu.

“254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz”

Ekonomik gelişmelerden bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Dünyanın resesyonu, küçülmeyi konuştuğu bir dönemde biz 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 gibi bir oranda büyümeye ulaştık. Bu yıl da orta vadeli plandaki büyüme hedeflerimizi yakalayacağız. Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, bu ay yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı. Bugün 32 milyona yaklaşan istihdamımız, 51 milyonu aşan turist sayımız ve 46 milyar doları bulan turizm gelirimiz ve de 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz. Enerjiden gıda arz güvenliğine yakaladığımız tarihi başarıları konuşuyoruz. Yüksek oranlı ücret artışlarıyla, her kesime yönelik teşvik ve destek paketlerimizle, her gün bir yenisini açıkladığımız müjdelerimizle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. 81 ilimizde ve bölgemizde; sürdürülebilir kalkınma, barış ve istikrara değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Samsun yatırımları

Samsun'a yapılan yatırımları da hatırlatan Oktay, şunları söyledi: “Daha geçtiğimiz aralık ayında Cumhurbaşkanımız, TEKNOFEST'ten sonra bir kez daha Samsun'a gelerek, tutarı 5 milyar lirayı geçen, 244 ayrı projenin açılışlarını yaptılar. TOKİ eliyle Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirmiştik. Şimdi İlk Evim Projesi kapsamında 4 bin 450 konut daha inşa edecek, 5 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa verecek. İlk İş Yerim Kampanyası'yla da 100 yeni iş yeri yapacağız. Samsun'a 42 adet sağlık tesisi yapmıştık; 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin daha yapımına devam ediyoruz. Tamamladığımız sulama projeleriyle Samsun'da toplam 562 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü Doluca barajları ile 5 sulama tesisinin daha yapımına devam ediyoruz. Samsun'da 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark ve 4 ar-ge merkezi kurduk. 3 OSB'yi daha yakın zamanda Samsun'a kazandırıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla şehrimizi her alanda nasıl büyütüp geliştirdiysek, bundan sonra da Samsunlunun beklentisini, talebini, hayalini gerçeğe dönüştürecek bizleriz; Cumhur İttifakı'dır.”

Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti teşkilatı katıldı.