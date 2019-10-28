İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu'na davet

Canik Belediyespor Kulübünde spor hayatını sürdüren down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vereceği resepsiyona davet edildi.

Canik Belediyespor Kulübünde spor hayatını sürdüren down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için vereceği resepsiyona davet edildi.


2013 yılında başladığı spor hayatında kısa zamanda büyük başarılar elde eden ali Topaloğlu, atletizm branşları 100 metre ve gülle atma dallarında özel sporcular kategorisinde Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını elinde bulunduruyor.



“Altın madalya sözü vereceğim”


Bu başarılarda büyük emekleri olan başta Canik Belediyesine, antrenörü aynı zamanda milli sporcu olan Musa Davulcu'ya teşekkür eden Topaloğlu, “Cumhurbaşkanımızın daveti, beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu heyecanla katılacağım resepsiyonda Cumhurbaşkanımıza 2020 yılında Antalya da yapılacak olan özel sporcular olimpiyatlarında altın madalya sözü vereceğim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.