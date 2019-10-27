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Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler vatandaşları bekliyor

SAMSUN (İHA) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da Samsun’da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.

SAMSUN (İHA) – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da Samsun'da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.


Bu yıl kuruluşunun 96. yılının kutlanılacağı cumhuriyetin sevinci ve coşkusu İçişleri Bakanlığı ile Samsun Otizmli Çocuklar Derneğinin beraber organize ettiği “Otizmli Çocuklar Defilesi” ve bando gösterileri eşliğinde doyasıya kutlanacak. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 29 Ekim Salı günü 15.00–16.00 saatleri arasında milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak marşlarla Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı katılımı ile bando gösterileri sahne alacak. Büyük küçük herkesin ellerindeki bayraklarla eşlik edeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel marşlar, Yeşilyurt AVM ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Hemen ardından 16.30-18.00 saatleri arasında Samsun Otizmli Çocuklar Derneğinin hazırladığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı daha da anlamlandıracak defilesi Yeşilyurt AVM fast food katında izleyici ile buluşacak.


AVM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlar, bu muhteşem coşkuyu paylaşmak için tüm Samsun halkını davet eder. Detaylı bilgi ve tüm kampanya, moda ve etkinliklere sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.”

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