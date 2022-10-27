Cumhuriyet coşkusu Canik'te yaşanacak

Canik Belediyesi, ilçede düzenlenecek etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Canik Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kutlamalar kapsamında ilçe halkının bir araya geleceği ‘Cumhuriyet Yürüyüşü' ve pek çok farklı aktivitenin gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkan Sandıkçı'dan davet

Düzenlenecek etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm ilçe halkıyla paylaşacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. İlçemizde gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Yürüyüşü ve etkinliklerimizle bu büyük coşkuyu tüm halkımızla paylaşacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına hep beraber emin adımlarla ilerlediğimiz bu günde düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm halkımızı davet ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 ile 14.00 arasında Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulunda gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen vatandaşlar için Canik Kefeli Parkı'ndan servis araçlarının kaldırılacağı bildirildi.