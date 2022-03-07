Cumhuriyet Kadınları Bandosu sevgi, kardeşlik ve barış için çaldı

SAMSUN (İHA) – TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ‘Sevgi, Kardeşlik ve Barış İçin' adlı etkinlikte Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun performans gösterisi beğeni topladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Bandosu Takımı ile ortak bir organizasyon gerçekleştirdi.

Samsun TSO bahçesinde, “Sevgi, Kardeşlik ve Barış İçin” adı altında düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Kadınları Bandosu, performans gösterisi sergiledi. Yakalarında mor menekşelerle performanslarını sergileyen Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'nın gösterisi büyük ilgi gördü ve alkış aldı.

Gösterinin son bölümünde ise, TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz de, bando takımına majörlük yaptı. Gösteri sonunda ise, kadınlar hep birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği, sevgi, kardeşlik ve barış için çeşitli pankart ve döviz açtılar. Ardından da günün anısına, kadınlar hep birlikte Samsun TSO'nun bahçesine manolya ağacı dikti.

“Geçmişten geleceğe tüm kadınlara selam oldunuz”

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, gösterilerinden dolayı Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'na teşekkür ederek yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyet kadınları olarak bir araya geldiniz ve güçlü bir ses oldunuz. Özgür, bağımsız, sorgulayan, kendi ritmini bütünün ahengiyle harmanlayan, geçmişten geleceğe tüm kadınlara selam oldunuz. Dünyanın dört bir yanında çeşitli organizasyonlarla kutlanan 8 Mart sizlerin de bildiği gibi aslında çok talihsiz bir şekilde faciayla sonuçlanmış bir kadın eylemine dayanıyor. 8 Mart 1857'de New York'ta iş saati ve ücretler için yapmış oldukları haklı eylemde hayatını kaybeden kadın emekçileri; bizler bugün insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması bağlamında anıyoruz. Dilerim, Halide Edip Adıvar gibi, Sabiha Gökçen gibi, Busenaz Sürmeli gibi, Canan Dağdeviren gibi isimlerini anmaktan gurur duyduğumuz daha nice tarihe imza atan kadınlarımız olur. Dilerim toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramları tartışmadığımız, şiddet, eşitsizlik gibi olumsuz hususları bertaraf ettiğimiz günlerimiz olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' demiş. Biz bu anlayışla kadınların hayatını güzelleştirecek, değiştirecek bir kimyada olduğu inancıyla çalışıyoruz. Çünkü insanın geleceğe dönük umutları, şimdiki gücünün kaynağıdır. Unutmamak gerekir ki; aklın ve kalbin yolu bir olduğunda tüm yollar zafere çıkar” ifadelerini kullandı.