Cumhuriyet Konseri coşkuyla kutlandı

Terme'de Cumhuriyeti'nn ilanının 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak şehit haberi üzerine ertelenen “Cumhuriyet Konseri” büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı etkinlikleri kapsamında Terme'de Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nahide Akkal ile Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Ertuğrul Sevindik “Cumhuriyet Konseri” verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması planlanan ancak şehit haberi üzerine ertelenen Cumhuriyet Konseri 2 hafta sonra gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Terme Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen açık hava konserinde vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyen ses sanatçısı Nahide Akkal ve Ertuğrul Sevindik, koro halinde söylediği müziklerle vatandaşları mesh etti. Konserde keyif dolu vakit geçiren sanatseverler, çalınan müziklere oyun ve alkışlarıyla eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konserde, ünlü Türk sanatçılarının da besteleri bulunduğu sevilen şarkılar okundu.

“Özlenilen günlere dönüyoruz”

Ses sanatçılarının yüksek performansından mutluluk duyduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ne yazık ki uzun zamandır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi dolayısıyla toplu etkinlikler yapamıyorduk. Pandemiyle mücadele kapsamında aşı oranları gün geçtikçe artıyor ve salgınla mücadelemiz süratle ilerliyor. Zor günleri arkamızda bırakarak özlenilen günlere dönüyoruz. Bu bağlamda hem pandemi sebebiyle hem de daha nezih bir ortam olması anlayışıyla Cumhuriyet konserimizi açık havada yapma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

29 Ekim tarihinde Samsunlu Uzman Çavuş'un görev yerinde şehit olması dolayısıyla konserin ileri tarihe ertelendiğini anımsatan Başkan Ali Kılıç, “Büyük bir coşkuyla 29 Ekim'de kutlayacağımız etkinliklerimizi, acıyla öğrendiğimiz şehit haberi üzerine erteledik. Aradan geçen 2 haftanın üzerine devam eden organizasyon ile konserimizde 29 Ekim coşkusunu hissettik” dedi.

Termelilere Hamsi Şenliği müjdesi

Açık hava etkinliklerinde korona virüs kurallarına riayet edilerek etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini kaydeden Başkan Kılıç, yakın tarihte Hamsi Şenliği'nin yapılacağı müjdesini verdi.

Cumhuriyet konserinde sahne alan Nahide Akkal ile Ertuğrul Sevindik ise program sonunda yaptığı açıklamada, etkinlikten büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını aktardı.

Konser sonrasında Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan tarafından sanatçılara teşekkür plaketleri takdim edildi.