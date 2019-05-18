'Cumhuriyet Tırı' Atakum'da

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Türkiye'de 350 ADD şubesine gidecek olan Cumhuriyet Tırı, Samsun Atakum sahilinde yerini aldı.

Yoğun ilgi gören Cumhuriyet Tırı'nı ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu tır bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının atıldığı, Atatürk'ün doğduğum kent dediği Samsun'un, Cumhuriyetçilerin ve Atatürkçülerin selamını dört bir yana taşıyacak” dedi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet Tırı 18-19 Mayıs tarihlerinde Atakum Sahili Çobanlı İskelesi'nde halka açık olacak. İçinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, Türkiye'de ve dünyada basılmış Atatürk'e ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemelerin, Cumhuriyet kadınları sergisinin ve fotoğrafların yer aldığı tırın açılışı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ADD Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale, ADD Karadeniz Bölge Sorumlusu Birol Yelekin, ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ve dernek üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ADD Karadeniz Bölge Sorumlusu Birol Yelekin, "ADD'nin kuruluşunun 30. yılı. Biz bu yılda ADD Cumhuriyet Tırı adında bir proje geliştirdik ve Türkiye'de 350 şubemize uğramaya karar verdik" dedi.

ADD Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale, "19 Mayıs çok anlamlı bir gün. Atatürk'ümüzün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışının 100. yılını kutluyoruz" diye konuştu.

Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100. yılının anlamlı bir şekilde kutlanması için aylardır çalıştıklarını ifade eden ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, "Genel merkezimiz tarafından Türkiye'nin dört bir tarafına gidecek olan tırın bugün Samsun'da olması bizi çok mutlu etti. Milli Mücadele'nin 100. yılında Atatürk'ün izinde hepimiz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mücadele aşkı güçleniyor

Tırın Atakum sahilinde vatandaşlarla buluşmasından mutluluk duyduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Bu tır bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının atıldığı, Atatürk'ün doğduğum kent dediği Samsun'un ve Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin selamını dört bir yana taşıyacak. Bağımsızlık ve özgürlük mücadele aşkımızın bitmediğini, devam ettiğini her geçen gün biraz daha güçlendiğini, Kuvay-ı Milliye örgütlerine taşıyacak; onlara 'Hadi artık kalkın, yeniden görev başına' diyebilecek bir tır. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin geleceği aydınlık olsun" şeklinde konuştu.