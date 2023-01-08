Cumhuriyet'in 100. yıl ödülleri sahiplerini buldu

Samsun Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Milli Mücadele 100. Yıl Ödül Töreni" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen gecede, Türkiye genelinde iş, sanat, spor, siyaset ve basın dünyasından önemli isimler ödül aldı. Sunuculuğunu ünlü isimler Özlem Yıldız ve Uğur Aslan'ın yaptığı gecede 28 dalda başarılı olmuş kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi. Gecede Türkiye ve Samsun'da başarılı bulunan gazetecilere ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ödülleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener tarafından takdim edildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede ilk olarak gazeteciler ödüllerini aldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat'a yılın gazetecisi, İHA Samsun muhabiri Furkan Abrek Ünal'a yılın muhabiri ödülleri verildi. Gecede ödüle layık görülen bazı isimler şöyle:

"Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç (Yılın bürokratı ödülü), Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu (Yılın ilçe belediye başkanı), Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir (İlçe belediye proje ödülü) ve Samsun Yurt Savunma (SYS) CANiK (Yılın uluslararası marka ödülü)."

Törene İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.