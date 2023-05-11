Cumhuriyetin 100'üncü yılında Vestel, 19 Mayıs Gençlik Festivali düzenliyor

Vestel'in Samsun'da ikinci kez düzenleyeceği 19 Mayıs Gençlik Festivali heyecanı başlıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Samsun Batı Park'ta gerçekleşecek olan 19 Mayıs kutlamalarında bu sene ünlü şarkıcı ve müzisyen Karsu sahne alacak.

Vestel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Samsun Batı Park'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kutluyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek etkinlikte eski 19 Mayıs'lardaki gibi kortej geçişleri, bando takımları, bir bayram kutlaması yapılacak. Batı Park'ta düzenlenecek etkinlikte bu sene sahnede sevilen şarkılarıyla Karsu olacak. Depremzedeler için söylediği “Neredesin Sen” şarkısı ile gönüllerde taht kuran Karsu'nun konseri, 19 Mayıs'ta Vestel'in YouTube ve Instagram kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

“Deprem Bölgesine Destek Bileti” ile bölgedeki spor yatırımlarına destek oluyor

Yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla birlikte kutlanacak olan 2. Gençlik Festivali, Samsunlularla buluşmaya hazırlanıyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinlikte dileyen katılımcılar Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan 100 TL'lik Deprem Bölgesine Destek Bileti ile Vestel'in deprem bölgesinde yapacağı spor yatırımlarına katkıda bulunabilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun ana sponsorluğunu yürüten marka, Deprem Bölgesine Destek Bilet ile yapılacak yardımları, bu federasyonların ihtiyacına göre ilgili alanlara yönlendirecek.