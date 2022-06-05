İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dalgıçlar denizden atık topladı

Samsun Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar denizden atık topladı.



5 Haziran Türkiye Çevre Haftası nedeniyle denize giren dalgıçlar plastik ve cam şişe, metal kutular ile ayakkabı, lastik, tahta çöp kutusu gibi çeşitli materyalleri dışarı çıkardı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Araba lastikleri, şişeler diğer başka materyaller var. Bunları geri dönüştürmek gerekiyor. Bu anlamda çok yazık. Hem de denizi kirletiyoruz. Denizimize gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Samsunlu hemşehrilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Bugün Samsun 13 tane mavi bayraklı plaja sahip. Pırıl pırıl sahilleri var. Bizim özellikle dikkat etmemiz gereken şey; kullandığımız her neyse, bunu sokağa sağa sola denize atmamamız gerekiyor” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.