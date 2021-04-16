Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Samsun'da bir kadının silahlı saldırısına uğrayan genç ile kayınpederi yaralandı. Yaralı kayınpeder, sedyeyle hastaneye taşınırken etrafa tehditler savurdu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınpeder H.A., hastanede önünde sedye ile ambulanstan indirilirken yaralı ayağını göstererek, “Bu ayak bugün çalışacak. Size başka bir şey demiyorum" dedi.

Yaralı damadını kasteden H.A., "O can ne oldu. O cana bir şey olursa bugün bu Samsun yanacak. Bu cana bir şey olursa bittiniz. Benim bu ayaktan bir şey olmaz. Ben çok mermi yedim. Bunlar alınacak. Hepinizin 10 dakikası var" diye bağırarak tehditler savurdu.

Damadını görmek isteyip kendi tedavisini kabul etmeyerek sedyeden inip damarının yanına giden H.A., güçlüklü sakinleştirilerek tedavi altına alındı.

Yaralı genç ise kendilerini amcasının eşi G.A.'nın vurduğunu söyledi.

G.A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi C.A. ile kocası H.A. polis tarafından gözaltına alındı. Baba-oğul oğul fenalık geçirip ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastanede müdahale edilen H.A. ve oğlu C.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.