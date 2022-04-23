Damat sokak ortasında pompalı tüfekle kayınpederini ağır yaraladı

Samsun'da eşinin boşanma davası açtığı damat, kayınpederine sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde sabah saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Derya B. şiddetli geçimsizlik yaşadığı 8 yıllık eşi Ali B.'den (25) boşanmak için bir ay önce dava açıp babasının evine döndü. Mahkeme Ali B. hakkında hem eşi hem de eşinin anne-babasının yanına bir ay süreyle yaklaşmama kararı verdi. Kararın bitmesine 2 gün kala damat Ali B., Samsun Meyve ve Sebze Hali'nde çalışan kayınpederi İbrahim B.'yi (44) takip edip sokakta işe gitmek için arkadaşının aracını beklediği sırada pompalı tüfekle karşısına çıktı. Damat, kayınpederine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Kanlar içinde kalarak yaralanan 3 çocuk babası İbrahim B., arkadaşını telefonla arayarak "Vuruldum yetiş" diyerek yardım istedi.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sokak ortasında yaralı olarak bulunan İbrahim B., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.