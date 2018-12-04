İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darp ederek ağır yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişinin darp edilerek ağır yaralanması olayına karıştığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin darp edilerek ağır yaralanması olayına karıştığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 16 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. (37) isimli bir şüpheli darp edilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan T.Ö. tedavi atına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili A.R.K. (18) isimli bir zanlıyı gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.R.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.