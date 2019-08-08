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Darp ederek para gaspına tutuklama

Samsun’da bir barda eğlenip alkol alan şahsı takip edip darp ederek parasını gasp ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir barda eğlenip alkol alan şahsı takip edip darp ederek parasını gasp ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Kurtuluş İskelesi mevkisi Rus pazarı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barda eğlenip içki içen D.D.'nin yoluna çıkan bir kişi darp ederek parasını gasp edip kaçtı. D.D. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili S.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Suçunu kabul eden S.G. 7 bin lira değil 3 bin lira aldığını söyledi. Polisteki sorgulamasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.G. çıkardığı mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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