Davalık olduğu taraflarla okula kırtasiye yardımı yaptırarak uzlaştı

Samsun'da iş yerinin camını kırdığı gerekçesiyle mala zarar verme konusunda adliyelik olan taraflar, 'Şırnak'taki bir okula kırtasiye yardımı' şartıyla uzlaştı.

Samsun'da İ.K.Y. ve A.Ç. hakkında, E.A.'ya ait iş yerinin camının sandalye fırlatılarak kırılmasıyla ilgili mala zarar vermek suçundan savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafların barışıp anlaşmaları için dosyası Samsun Adliyesi Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi ve tarafların uzlaşması için görüşmeler yapılmasını talep etti. Samsun Adliyesi Uzlaştırma Bürosu tarafından dosya uzlaştırmacı Özge Ersin'e verildi. Özge Ersin de taraflar ile görüşme yapıp uzlaştırma sağlamak için çalışma başlattı. E.A., iş yerinin camını kırılmasıyla ilgili İ.K.Y. ve A.Ç.'nin kırtasiye ihtiyacı olan bir okula 500 liralık kırtasiye malzemesi bağışlaması karşısında uzlaşabileceğini belirtti. Bunun üzerine İ.K.Y. ve A.Ç. 500 liralık çeşitli kırtasiye malzemesi alıp Şırnak'ın İdil İlçesi Duru Köyü İlk ve Ortaokulu'na kargo ile ürünleri gönderdi.

Ürünlerin okula ulaşması üzerine teşekkür eden öğrenciler Samsun'a selam gönderirken, taraflar da uzlaşmış oldu.