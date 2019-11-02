İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Davetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) son günlerde yoğun ilgi duyulan bir misafiri var.

Davetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu.


Üniversitenin Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdu ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bahçelerine uğrayan tilki adeta buranın maskotu oldu. Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra gelen ve kendisi için bırakılan yiyecekleri yiyen tilki kısa süre içerisinde tekrar oradan ayrılıyor. Kampüs içerisinde dolaşan bu tilkinin nereden geldiği ise bilinmiyor.


Tilkiyi gören öğrenciler fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Şu ana kadar kimseye zarar vermeyen tilkinin aç kaldığı için kampüse girdiği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.