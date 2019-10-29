Davullu-zurnalı Cumhuriyet kutlaması

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni' coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Gazipaşa Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Kutlama Şöleni'nde Muhtar İrfan Varol yaptığı açılış konuşmasında, “Bu kutlamalar mahalle halkımızın sevmesi ve sahip çıkmasıyla ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bu mahalle onun yürüdüğü yolda yürümekte ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyete sahip çıkmaktadır” dedi.

Balkan Türkleri Derneği Başkanı Süleyman Özata, ”96'nci yılının kutlamalarımıza evladı fatihanların mahallesine, Gazipaşa Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bu Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Biz mübadiller olarak son yıllarda çok acı ve kayıplarımız var. 1908'den 1924'e kadar Balkanlardaki olaylarda 500 bine yakın kayıp ölü ve yaralılarımız var. Biz mübadiller olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kaybedilen vatanların aziz milleti olarak bizler bu bayramları nice 96 yıllarda kutlamak üzere varız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "96'ncı yılını hep beraber kutluyoruz. Tabii, bu topraklarda Cumhuriyet kolay kurulmadı. O noktaya kolay gelinmedi. Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının şükranla anıyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Küllerinden yeniden doğmak 19 Mayıs 1919'da başladı. 23 Nisan 1920'de her civardan gelen temsilcilerle Ankara'da buluşuldu ve Cumhuriyetin geleceği o gün belli oldu. Cumhuriyet projesi büyük bir projedir. Çünkü bunu düşünen kişi gerçekten 100 yılda bir gelen dünya tarihinde ender kahramanlıklar gösteren büyük cesur insan Mustafa Kemal Atatürk'ten doğdu. Bir Balkan Savaşı yaşadık, Birinci Dünya Savaşı akabinde Kurtuluş Savaşı. Halk bitkin. Ama bu insanların Mustafa Kemal ve arkadaşlarının necip Türk milletine asla ve asla sarsılmadı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti ve onu taçlandırdı. Cumhuriyet gerçekten 20'nci yüzyılın başlarında en büyük siyasi projelerinden bir tanesidir. Avrupa'nın hasta adamından, büyük bir paylaşım savaşından çıkan halkını sosyal, ekonomik ve eğitim alanında yeniden ayağa kaldırma projesidir Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gazipaşalılar davul-zurna eşliğinde Rumeli havaları ile gece Cumhuriyet kutlamalarına devam etti.