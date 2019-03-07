DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunanlardan Irak uyruklu 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 17 şahsın ise sorgusu devam ediyor.