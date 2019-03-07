İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DEAŞ operasyonunda 3 Iraklı adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden Irak uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gözaltında bulunanlardan Irak uyruklu 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 17 şahsın ise sorgusu devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.