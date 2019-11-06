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DEAŞ şüphelisi Iraklının ülkesinde 'idam' cezasının bulunduğu ortaya çıktı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ şüphelisi olarak gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişinin ülkesinde ’cinayet’ suçundan hakkında ’idam’ cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi olarak gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişinin ülkesinde 'cinayet' suçundan hakkında 'idam' cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu Y.T.S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öğretmen olup 5 yıl önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Y.T.S.S.'nin Irak'ta bir kişiyi öldürdü iddiasıyla hakkında idam cezasının verildiği ve arandığı tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.T.S.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.T.S.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve kendisine iftira attığını savundu. Mahkeme, Y.T.S.S.'nin yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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