DEAŞ'ın adını kullanarak haraç toplayan yabancı uyruklu 5 gence ceza yağdı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'ın adını kullanarak yabancı uyruklu kişilerden haraç aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Iraklı 9 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, 4 kişinin beraatına karar verirken, 1 kişiyi 17 yıl 6 ay, 4 kişiyi ise 26 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılında Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Kale Mahallesi ve Kazımkarabekir Mahallesi'nde 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantıları olduğunu belirterek yabancı uyruklu şahıslardan haraç aldıkları iddia edilen Iraklı 9 kişi gözaltına alındı. Zanlılar hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme, Omr Q.K.K., Fawwaz O.D.A.S., Abdullah H.F.A.T. ve Kameran H.M.A.'yı 26 yıl 3'er ay, olay tarihinde 17 yaşında olan Kameran H.M.A.'yı ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte Omr Q.K.K., Fawwaz O.D.A.S., Abdullah H.F.A.T. ve Kameran H.M.A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Duruşma salonunda gözaltına alınan 4 kişi cezaevine gönderildi. Duruşmaya katılmayan Kameran H.M.A.'nın ise tutuklanması kararı ile hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Aynı suçtan yargılanan Anas S.F.H., Ghaith N.Y.Y., Kamis D.K.H.A. ve Mohammed M.R.A.H. ise beraat etti.