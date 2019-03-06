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DEAŞ'tan 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1’i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıstan 1'i mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B.W.A.K tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.A.K.A.R, N.Y.S.T. ve O.A.K.A.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


20 şahsın ise sorgusu devam ediyor.

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