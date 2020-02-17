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DEAŞ'tan 2 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişinin gözaltı kararı mahkemece 4 gün daha uzatıldı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişinin gözaltı kararı mahkemece 4 gün daha uzatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı DEAŞ terör örgütüyle ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu H.I.A.A. ve W.H.M.M.'yi gözaltı aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece gözaltı süreleri 4 gün uzatılan H.I.A.A. ve W.H.M.M. sorgulanmak üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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