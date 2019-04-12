DEAŞ'tan adliyeye sevk edilen Iraklıya adli kontrol

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu Ö.S.H.'yı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Ö.S.H., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö S.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.