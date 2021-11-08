DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 kişiye sınır dışı kararı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda yurt dışında bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu şahısların yakalanması için 6 gün önce sabah şafak vakti İlkadım ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları bugün tamamlanan 6 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilirken, 4 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.