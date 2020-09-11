DEAŞ'tan gözaltına alınan 6 yabancı uyruklunun gözaltı süresi uzatıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu adliyeye sevk edilerek gözaltına süreleri 4 gün uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 3 gün önce sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 10 şahsa yönelik 8 İlkadım ilçesinde 1 ise Atakum ilçesinde olmak üzere 9 adreste yapılan aramalarda Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Polisteki sorgunması devam eden 6 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin mahmece gözaltı süreleli uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler.