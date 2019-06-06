DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samaun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu A.A.İ.'yi gözaltına aldı. A.A.I.'nın Urfa'dan Samsun'a misafirliğe geldiği öğrenildi. 3 gündür TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan A.A.İ. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.