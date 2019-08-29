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DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu M.K.K.K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.K.K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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