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DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A.F.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.F., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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