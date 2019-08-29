DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu M.K.K.K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.K.K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.