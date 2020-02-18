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DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa adli kontrol

Samsun’da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı terör örgütü DEAŞ'la ilgili düzenlediği operasyonda Irak uyruklu H.I.A.A.'yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.I.A.A. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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