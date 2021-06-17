Dedektör köpeği ‘Ozon' 326 kök kenevir bitkisini buldu

Dedektör köpeği Ozon'un da katıldığı bir operasyonda ise 326 kök kenevir bitkisi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme, Çarşamba, Bafra, İlkadım, Salıpazarı, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde birçok uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 kişi göz altına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada operasyonlar ve ele geçirilen maddeler hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Terme İlçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde 2 Haziran günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 45 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Terme İlçesi Kocaman Mahallesi'nde 2 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 23 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde 4 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 23 kök kenevir bitkisi ile 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba İlçesi Güneşli Mahallesi'nde 8 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bafra İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 7 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 42 gram kubar esrar maddesi, 9 gram Bonzai maddesi, 11 gram kenevir tohumu ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 7 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 33 kök kenevir bitkisi ile 16 adet sentetik hap ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Salıpazarı ilçesi Cevizli Mahallesi'nde 8 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği ‘Ozon'” ile yapılan arama neticesinde 326 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba ilçesi Güzpınar Mahallesi'nde 11 Haziran tarihinde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 209,93 gr kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ve 81 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Terme ilçesi, Bazlamaç Mahallesi'nde 12 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 62 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde yapılan kontrol neticesinde, 500 gram kubar esrar ve 336 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Ayvacık ilçesi Yenice Mahallesi'nde 15 Haziran günü, 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada neticesinde 638 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Terme ilçesi, Çardak Mahallesi'nde 16 Haziran günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 93 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla tahkikata başlanılmış, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde 16 Haziran tarihinde şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 133 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada ayrıca, “Toplam 13 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 1.831 kök kenevir bitkisi, 761,9 gram kubar esrar maddesi, 16 adet sentetik hap, 11 gram kenevir tohumu, 9 gram bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.