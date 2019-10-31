Dekanlıklarda devir teslimler

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesindeki görev değişimiyle Prof. Dr. Emin Kasap, fakültenin yeni dekanı oldu. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık makamında gerçekleştirilen törenle, fakültenin eski Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, görevini Prof. Dr. Emin Kasap'a devretti.

“Bekir Batı hocamızın emekleri boşa gitmeyecektir”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, eski Dekan Prof. Dr. Bekir Batı'nın 3 yıllık görevi boyunca özverili bir biçimde hizmet ettiğini vurgulayarak, “Bizler göreve geldiğimizden bu yana 3 yıllık zaman diliminde cansiparane çalışan ve fakültemize kayda değer hizmetleri olan Bekir Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun, emekleri boşa gitmeyecektir. Görevi boyunca güzel hizmetlere imza attılar. Tabii Bekir Hocamız, fakültemizin en eski akademisyenlerinden biri olarak hizmetlerine devam edecek. Hakikaten Bekir Hocamızın burada görev yaptığı süre içerisinde fakülte çalışanlarının huzursuz olduğu hiçbir olay yaşamadık ve Fen-Edebiyat Fakültemiz en sorunsuz fakültelerden biri olarak bugüne geldi” dedi.

Rektör Bilgiç, Fen-Edebiyat Fakültesinin akreditasyon sürecine değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra dekanlık görevini yürütecek Emin Kasap Hocamızın da Bekir Hocamızdan devraldığı bayrağı daha da yukarıya taşımak için çalışacağına eminiz. Hayırlı uğurlu olsun. Emin Hocamızın da dinamizmi ve çalışkanlığıyla Fen-Edebiyat Fakültesindeki bu istikrarı ve huzuru devam ettireceğini umuyoruz. Bölümünde gerçekleştirdiği akreditasyon çalışmalarının benzerlerini inşallah fakültemizin diğer bölümlerine de yayacak. Bu anlamda kendisinden beklentimiz; Fen-Edebiyat Fakültesini tamamıyla akredite olmuş bir eğitim kurumuna dönüştürmesi, kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum, tekrar hayırlı uğurlu olsun.”

Ardından söz alan eski Dekan Prof. Dr. Bekir Batı ise görevi huzur ve gönül rahatlığıyla devrettiğini belirtti.

Üstlendiği Matematik Bölümü Başkanlığı sırasında Prof. Dr. Bekir Batı'dan çok şey öğrendiğine işaret eden yeni Dekan Prof. Dr. Emin Kasap da, “Makamlar gelip geçici, bunun çok iyi farkındayım. Makamlar devletindir, bizler makamların ancak hizmetkârı olabiliriz, buna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Akredite olma yolunda ilerleyen 3 bölümün bu süreci eksiksiz tamamlaması için 2019 Ocak ayında başvuru yapacaklarına dikkat çeken yeni Dekan Prof. Dr. Kasap, geriye kalan bölümlerin de akreditasyon süreci için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Bilgiç, görevi teslim eden Prof. Dr. Bekir Batı'ya emek ve hizmetleri için şükranlarını sunarken, görevi devralan Prof. Dr. Emin Kasap'a da başarı dileklerini iletip çiçek takdiminde bulundu.

Bafra İşletme Fakültesinde devir teslim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra İşletme Fakültesinde, dekanlık görev devir teslim töreni, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bafra İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, düzenlenen törenle dekanlık görevini Prof. Dr. Yüksel Terzi'ye devretti. İşletme Fakültesi Dekanlık makamındaki devir teslim törenine; Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz'in yanı sıra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Keleş, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça, bağışçı Akif Arslan ve İşletme Fakültesinin akademik ve idari personeli katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, "Rıdvan Hocamızın fakülte kurulurken çok emek verdiğini biliyoruz, emekleri ve fedakârlıkları için Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Burada çalışan araştırma görevlisinden memuruna kadar herkesin amacı çalıştığı birimi daha iyi yerlere getirmek ve eğitim kalitesini daha da iyileştirmektir. Göreve yeni başlayacak olan Yüksel Hocamıza bu anlamda eminim, İşletme Fakültesindeki öğretim üyeleri destek verecek ve çok başarılı hizmetleriniz olacaktır. Yeni görevinizde size de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dekanlık görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Yüksel Terzi ise, "İşletme Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak Rıdvan Hocama ve bağışçı Akif Bey'e emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de hocamızın bıraktığı yerden bayrağı alıp fakültemizi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yeni görevimizde inşallah hayırlı hizmetlerde bulunuruz, Bafra'ya ve Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.