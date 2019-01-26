Deltadan objektiflere yansıyanlar

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nden objektiflere yansıyan en güzel anlar düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

42 fotoğrafçının 64 fotoğrafından oluşan “Kızılırmak Deltası Karma Fotoğraf Sergisi”, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) açıldı. Kızılırmak Deltası'nın yaban hayatı ve doğal güzelliklerini anlatan sergi büyük ilgi gördü.

Sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan sergi organizatörü Hasan Aktürk, "Son zamanlarda deltada fotoğrafçılara getirilen bir takım kısıtlamalar; bugün sergilenen fotoğrafların birçoğunun çekilmesine engel teşkil etmektedir. Umarız ve dileriz ki deltayı seven fotoğrafçıların önündeki engeller en kısa sürede kalkar. Eğer bu engeller kalkarsa önümüzdeki yıllarda fotoğrafseverlere daha güzel fotoğraflar sunarız" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve fotoğrafçılar tarafından açılan sergi, 26-27 Ocak tarihlerinde ziyarete açık olacak.