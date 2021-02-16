Demir: "178 araç ve 308 personel ile sahadayız"

Samsun'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, 17 ilçede 263 mahallenin yolunu ulaşıma kapattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde özellikle yüksek kesimler ile kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında 178 araç ve 308 personel ile çift vardiyalı olarak çalışarak kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor. Dün gece saatlerinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaçam, Havza ve Vezirköprü ilçeleri yoğunlukta olmak üzere tüm ilçelerde toplam 263 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolda kalan vatandaşların da yardımına koştu. Bir taraftan köy yolları ulaşıma açılırken bir taraftan da ilçe merkezlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

263 mahallede yol açma çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmalarının geceden itibaren devam ettiği belirtilerek, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, dün gece itibarıyla şehrimizin orta ve yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kapanan yollara ivedilikle müdahale etmiştir. İlçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. 263 mahallemizde yol açma çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir" denildi.

“Büyükşehir her zaman vatandaşın yanında”

Ekiplerin kar yağışının başlaması ile beraber tüm ilçelerde seferber edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ilçe belediyelerimiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Her ilçemizde oluşturduğumuz ayrı ekiplerimizle eşgüdümlü hareket ediyoruz. 178 araç ve 308 personel ile gece-gündüz demeden sahadayız" açıklamasında bulundu.