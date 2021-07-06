Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Samsun'u Keşfet, Şehrini Farket Projesi"ni başlattı. Başkan Mustafa Demir, “Amacımız gençlere farklı yaşam deneyimleri kazandırmak, kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak” dedi.

İlk faaliyette Çarşamba ilçesinden gelen 100 öğrenciye kentin tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdirildi. Projeye 13 ilçeden toplam 4 bin 76 öğrencinin katılacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından “İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor” mottosuyla planlanan "Büyükşehir Gençlik Hareketi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi' ile Çarşamba ilçesinin 25 mahallesinden 100 öğrenci kent merkezine getirildi. Öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Panorama Dijital Gösterim Merkezi ve Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret edip Samsunum 1 Gemisi ile deniz turu attı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, uzman rehberlerle Milli Mücadele şehrinin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini tanıttı. Öğrencilere, Temsilci Genç Belgesi ve içerisinde hediyeler bulunan bir çanta verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bugün başlayan etkinlik, 13 ilçenin her mahallesinden 4 bin 76 öğrencinin katılımıyla tamamlanacak. Proje ile gençlerin şehirlerine aidiyet duygularını arttırarak problemlerin tespiti ve çözümünün parçası olmaları ve kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bandırma Vapuru Müzesi'nde etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Demir, “Çarşambamızın pırıl pırıl gençlerisiniz. Türkiye'nin diğer illeri azıcık kıskansın. Biz mütevazi olamayız. Türkiye'nin en güzel şehri Samsun. Terme'den gir Yakakent'ten Vezirköprü'den Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı'na kadar Ladik'e kadar Türkiye'nin en güzel şehri. Bu en güzel şehrimizin özelliklerini en iyi siz öğreneceksiniz. Bizim bu programımızda hedefimiz aslında buna yönelik. Türkiye'nin tarımsal alanda Çukurova'dan sonra ikinci büyük üretim havzası Samsun. Bir de çok özel yerlerimiz var. Türkiye'de iki büyük ana nehrin aynı şehir sınırlarından denize döküldüğü tek il Türkiye'de; Yeşilırmak ve Kızılırmak. Çok verimli ovalara sahibiz. 30'a yakın şelalemiz var. Tarihi eserlerimiz var. Samsun birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Samsun tam bir doğa ve tarih harikası” diye konuştu.

Başkan Demir, gece-gündüz Samsun'a hizmet ettiklerini dile getirerek, “Bizden önce Yusuf Ziya başkanım. Ondan önce Muzaffer Önder, Vehbi Gül, şimdi sıra bizde. Gece-gündüz gayret ediyoruz. Ne zamana kadar siz yetişip görevi devralana kadar” şeklinde konuştu.

Başkan Demir sözlerini şöyle tamamladı:

“Samsun cumhuriyete giden yolun ilk meşalenin yakıldığı, ilk adımın atıldığı şehir. Burada Bandırma Müze Gemisi'nin olduğu yerdeyiz. Bandırma Vapuru'nun geldiği dönemi mutlaka okuyun. Bu şehrin çocukları olarak sizler Türkiye'ye herkesten önce sahip çıkacaksınız. Gelecek sizin. Sizleri seviyoruz.”

Konuşmasının ardından Başkan Demir, öğrencilere Temsilci Genç Belgesi verdi. Program sonunda Bandırma Vapuru Müzesi önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.