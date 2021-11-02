Demir: "Atakum'da iki mahallemizin daha atık su yatırımını tamamladık"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Atakum ilçesinin Taflan Mahallesi'nde atık su hattı yapımını tamamladı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla SASKİ, toplam 48,7 km uzunluğunda hat döşedi.

Samsun'un 17 ilçesindeki mahallelerin içme suyu, atık su ve kanalizasyon sorunlarını çözmeye devam eden SASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı bir kent için alt yapı hatlarını yeniliyor. Şehrin merkez ilçelerinden Atakum'da gerçekleştirilen çalışma kapsamında kurum ekipleri, Taflan Mahallesi'nin atık su hattı yatırımını tamamladı. Sinop karayolunun üst kısmında kalan mahallelere 37,1 km uzunluğunda hat yapan SASKİ, sahil bandında ise 11,6 km atık su hattı yaptı. Çalışmada toplamda 48,7 km hattı döşeyen ekipler, hatları yenilemeye ise devam edecek.

SASKİ'nin Atakum ilçesindeki yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelerin atık su sorunlarını çözmekte kararlı olduklarını söyledi. Başkan Demir ayrıca, “Atakum'da altyapı noktasında sorun yaşanmaması için imalat ve yenileme çalışmalarımız sürüyor. İki mahallemizin daha atık su yatırımını tamamladık. Daha temiz ve sağlıklı çevre için yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.