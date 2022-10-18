Demir: “Birçok alanda yeni projeleri hayata geçiriyoruz”

Eğitimde, sporda, iş hayatında, turizm de, sanayi de, birçok alanda yeni projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile kentte güzel projelere imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Derebahçe Tesisleri'ni, FIFA standartlarında bir stadyuma dönüştürdü. Koltuksuz tribünlere 2 bin 887 koltuk monte eden belediye, maçların akşamları oynanabilmesi içinde ışıklandırdı. 8 buçuk milyon liraya mal olan yatırımla amatörden 3. Lig'e çıkacak kulüpler için lokasyonu güzel hale gelen modern sahayı diledikleri gibi kullanan sporcular ve gençler, futbolun keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en iyi kapalı spor salonlarından biri haline gelecek

Ülkenin en iyi kapalı spor salonlarından biri haline gelecek olan İlkadım Spor Salonu, Samsun Anadolu Lisesi'nin arazisine yapılacak. Toplamda 120 milyon liraya mal olacak projenin ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi aşamasında olan projenin temeli ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla birlikte atılacak. 3 kat ve içerisinde olimpik ve öğrenme yüzme havuzu, fitness salonları, müsabaka salonları ile 65 araçlık otoparkın bulunacağı tesisin 2024'te hizmete açılması planlanıyor.

FIFA standartlarına uygun saha

Büyükşehir Belediyesi, Canik, Atakum ve Çobanözü bölgesinde 3 tesis yapacak. Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yine FIFA standartlarına uygun saha yapılacak. 707 metrekarelik kapalı alanı ve 105-68 metre boyutunda olacak sahanın yanı sıra tesiste, soyunma odaları, hakem odaları ve idari binası yer alacak. Projesi yakın zamanda ihaleye çıkacak. Canik ve Çobanözü futbol sahası projeleri ise hazırlanıyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) tahsis edeceği bir alanda kapalı spor ve antrenman salonu yapmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Kılıçdede Mahallesi'ne yüzme havuzlu spor salonu kazandıracak, tesis, toplam 12 bin 100 metrekarelik alana sahip olacak. Bin 161 seyirci kapasiteli kapalı spor salonunun toplam 65 araçlık açık otoparkı bulunacak. Büyük spor salonu, soyunma odaları, ofis, teknik alanlar, bireysel spor alanı, öğrenme havuzu, 104 kişilik yarı olimpik havuzu, antrenör odası, hakem odası, fitness, sauna, fin hamamı, kafeterya, seminer salonu, tesis yönetici odası ve VİP odası bulunacak kapalı spor salonunda, hentbol, basketbol gibi salon sporlarının yanında konferans ve sinema gösterimi yapılabilecek. Ağustos ayında ihalesi yapılan projenin 720 günde tamamlanması bekleniyor.

“Altyapı sorunlarını çözüyoruz”

Spor yatırımlarının büyük önem taşıdığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Spor konusu bizim en önemli alanlarımızdan birisi. Eğitimde, sporda, iş hayatında, turizmde, sanayide, birçok alanda yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Her alanda onlara en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Spor konusunda çok ciddi destek ve büyük ciddi gayretimiz var. Geçmiş yıllarda Samsunlu bakanlarımızın da katkıları ile şehrimiz spor yatırımlarında Türkiye'nin altyapısı en iyi olan şehirlerden birisisi haline geldi. Gençlerimizin genetiği spora çok yatkın. Onların eğitim ve ahlaki tarafları da harika. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor alanında istediğiniz yere ulaşamazsanız gelişmeyi tamamlamış olmazsınız. Bunu unutmamak gerekir. Saha ve salon sporlarında nizami maç noktasında yer sıkıntılarımız vardı. Yoğun bir şekilde bunlarla ilgili yatırım ataklarımız var. Bu yatırımları tamamladığımızda, gençlerimiz artık şehri için yarışır hale gelecek” diye konuştu.