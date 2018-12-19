Demir: “Bizim ilkemiz insan için şehirdir”

Bizim ilkemiz ‘insan için şehir'dir” dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu ve Doğu Karadenizliler Derneğini ziyaret etti. Daha sonra 60 derneği ve 12 bin üyesi olan Kavak Dernekler Federasyonunu (KADEF) ziyaret eden Demir, Kıran Mahallesi'nde toplantıya da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

KADEF Başkanı Yılmaz Karagöz, yönetim kurulu ve üyelerin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ve Kıran Mahallesi'ndeki programda konuşan Demir, “Kavak, Samsun'un istikbalinde önemli katkısı olan nadide bir ilçemizdir. Kavaklı hemşehrilerimizin Samsun'un gelişimi sürecinde bu şehrin her sokağında önemli katkısını çok iyi biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında Partimizin kuruluşundan itibaren bizlere verdiğiniz samimi desteği şimdi de sizlerin gözlerinde görüyoruz” diye konuştu.

“Samsun fuarını yeniden uluslararası olarak ihya edeceğiz”

16 yıl öncesinin Kavak'ı ile bugünü karşılaştırdıklarında yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğunu ifade eden Demir, “En ücra bölgeden başlayarak tüm köylerimizin alt yapısını bitireceğiz. Bu bizim olmazsa olmaz ilk icraatımızdır. Kavak ulaşım sorunu olmayan modern bir kent olmaya aday bir ilçemizdir. Bugüne kadar göç veren bir bölgenin şimdi göç alan, işsizliğin büyük oranda azamiye indiren bir ilçe haline geldiğini biliyoruz. Samsun için en önemli sorunlardan biri park sorunudur. İvedilikle çözülmesi geren bu mesele önceliğimizdir. Bunu şehrin dokusunu bozmadan yapmak için büyük bir master planı hazırlıyoruz. Şehrin içerisinde büyük yaşam alanlarına ihtiyacımız var. Bizim ilkemiz ‘insan için şehir'dir. Öncelikle hantal, kullanılmayan binaları yıkarak çevreye uyumlu merkezler kuracağız. Samsun fuarını yeniden uluslararası olarak ihya edeceğiz. Samsun'un marka şehir olması için en önemli projelerimizden biri bu olacak. Cumhurbaşkanımızın önemle üzerinde durduğu millet bahçelerinden biri Samsun'da olacak. İçerisinde güzel bir cami ve sosyal alanlar olan bu bahçe Karadeniz'in gözdesi, çekim merkezi olacak” şeklinde konuştu.

"Hemşehri dernekleri kardeşliğimizi güçlendiriyor"

KADEF Genel Başkanı Op. Dr. Yılmaz Karagöz ve yönetimiyle bir araya gelinen buluşmada dernek üyelerine seslenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Hemşehri derneklerine her zaman büyük önem vererek elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştık ve bundan sonra da desteklerimizi ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Bizim bakış açımız şehrine katkı sağlayan herkes o şehrin sahibidir ve nereli olduğu değil nereli hissettiği önemlidir. Bu düşüncelerle ortak paydamız Samsun ve İlkadımımızdır. Bu ortak payda etrafında bir araya gelerek farklı kültürleri bir arada yaşatmak hemşehri derneklerinin en önemli katkılarıdır. Yöresel kültürlerin yaşatılması, tanıtılması, hemşehrilik hukukunun geliştirilmesi, farklı kimlikler ve kültürlere sahip çıkarak birlik duygusunun geliştirilmesi için hemşehri derneklerimizle beraber hareket ederek birlik ve beraberlik içerisinde Samsun için üretmeli. Ortak paydamız Samsun olmalı. Belediye olarak hemşehri derneklerimizin kentlilik bilinci ve kültürünü oluşturmasını, Samsun adına ortak bir gayede buluşmalarını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programlara, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz de katıldı.