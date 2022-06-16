Demir: “Brçko'daki yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Mustafa Demir, kardeş şehir Brçko'daki yatırım fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi.

Samsun'un Bosna Hersek'deki kardeş şehir Brçko ile kültürel ve ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla resmi temaslarını sürdüren SBB Başkanı Mustafa Demir, Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ile bir araya geldi. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırmaya yönelik kültürel ve ticari konuların ele alındığı ziyarette, SBB Başkanı Demir, Türk iş insanlarına sağlanacak teşvikleri ve fırsatları değerlendireceklerini söyledi.

Kentin sektörel anlamda avantajlarından söz eden Başkan Demir, “Samsun, bölgenin merkezi olan bir kent. Brçko'yu hem sanayi üretiminde hem Balkanlara hem de Avrupa içlerine kadar çok ciddi bir lokasyon olduğunu değerlendiriyoruz. Bu ziyaretimizde özellikle ticari alanda hangi sanayi yatırımlarını yapabiliriz arayışı içinde olduk. Kent, yatırım konusunda başta tekstil olmak üzere mobilya sektörünün gelişimine çok müsait. Sayın başkanın teşvikleri de yatırımları daha cazip hale getiriyor. Karadeniz'den Tuna Nehri'ne bağlanması da bizim için çok önemli. Bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle hem konteynır hem de demiryolu taşımacılığının Brçko'da birleştirilebileceğiyle ilgili çalışmalardan bahsedildi. Bunlar bizim de gündemimize geldi. Bununla ilgili bir yatırım olabileceği konusunda Samsun'da değerlendirmeler yapacağız. İnşallah Brçko ile hep bir arada olacağız” diye konuştu.