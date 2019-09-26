Birçok branşta antrenman yapan sporcuları ve spor eğitimi alan çocukları ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirmeliyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda antrenman yapan sporcular ile burada eğitim gören geleceğin sporcu adaylarını ziyaret etti. Başkan Demir, İlkadım ilçesindeki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonuna giderek burada tekvando, masa tenisi, halter, eskrim, güreş ve basketbol branşlarında antrenman yapan sporcu ve antrenörler ile spor eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Demir'e eşlik eden İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, ilçede gerçekleştirilen spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

7 gün 24 saat sporcuya hizmet

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunun haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmette olduğunu söyleyen İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, "Salonumuzda 16 branşta günlük bin sporcuya hizmet veriliyor. Bu rakam hafta sonları 2 katına çıkıyor. Özellikle atıcılık, basketbol, voleybol, karate, tekvando, judo, mua thai, kick box, boks, eskrim, halter, güreş, dart, fitnes, satranç ve badminton dallarına ilgi her geçen gün artıyor" bilgisini verdi.

“Spor alt yapısı çok önemli”

Samsun'da özellikle çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesinin son derece önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Samsunumuzu, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü alt yapıyı hazırlamak zorundayız. Bunlardan bir tanesi de spor alt yapısıdır. Samsun, son yıllarda çok önemli spor tesislerine kavuştu. Bu durum amatör sporlar ve okullardaki sportif faaliyetlere olan ilgiyi de artırdı" diye konuştu.

Sağlıklı nesil ve takım ruhu

Spora önem veren toplumlarda sağlık sorunlarının da azaldığına dikkati çeken Başkan Mustafa Demir, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirdiğimizde toplumumuzu sağlık yönünden de korumuş olacağız. Spor yapmak ayrıca takım ruhu ve birlikte hareket etmek adına da önemli. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi spor salonlarında ve sahalarında daha çok görmek istiyoruz. Böylece onları kötü alışkanlıklardan da uzak tutarak geleceğe çok daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Bu yönde Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Samsunspor Basketbol'a ziyaret

Çocuklarla kısa bir süre masa tenisi oynayan Başkan Mustafa Demir, yeni sezonda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Samsunspor Basketbol Takımı ile Kuzey Yıldızı Basketbol Engelli Takımı sporcularıyla da bir araya gelerek 'başarı' dileklerini iletti.